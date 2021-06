Das Full-Service-Online-Marktforschungsinstitut mo’web research ist zu 100 Prozent unabhängig und wird bis heute von seinen Gründern geführt. Herbert Höckel, geschäftsführender Gesellschafter der mo’web GmbH freut sich sehr ist „gespannt auf die künftige Zusammenarbeit, um unserer Profession noch mehr Gehör in Wirtschaft und Gesellschaft zu verschaffen." Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung als Online-Spezialist möchten wir den ADM und auch die Branche als Ganzes unterstützen.“ Und Bernd Wachter, Vorstandsvorsitzender des ADM, betont „[...] In den letzten Jahren hat die Digitalisierung unserer Branche massiv an Tempo zugelegt – der Beitritt mo’webs, eines Full-Service-Online-Marktforschungsinstituts ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Zukunftstauglichkeit unseres Verbandes“.