Das Statistische Bundesamt hat seine Feierlichkeiten zum Jubiläum unter das Motto „Demokratie braucht Daten – Daten brauchen Demokratie“ gestellt. Denn: Amtliche, nach wissenschaftlichen Methoden erhobene Statistiken sprechen eine klare Sprache. Sie sind eine zentrale Grundlage für einen wissensbasierten demokratischen Diskurs und faktenbasierte politische Entscheidungen.

Für Präsidentin Ruth Brand sind amtliche Statistiken, die nach wissenschaftlichen Methoden erhoben werden, die bestmögliche Annäherung an die Realität. Sie dienen als zentrale Grundlage für einen demokratischen Diskurs auf Basis von Fakten und unterstützen fundierte politische Entscheidungen. Zudem sind sie ein wirksames Mittel gegen Desinformation und Fake News. Das Bundesstatistikgesetz schreibt seit 1953 vor, dass die Bundesstatistiken neutral, objektiv und unabhängig erstellt werden, frei von politischer Einflussnahme, aber immer im Rahmen des demokratischen Auftrags.

Zwar kann man bereits im 18. und frühen 19. Jahrhundert Anfänge der amtlichen Statistik entdecken, doch 1948 gilt als Start für amtliche, unabhängige Daten. In dem Jahr entstand im Zusammenschluss der amerikanischen und britischen Besatzungszone, der damaligen Bizone, das Statistische Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes mit Sitz in Wiesbaden, aus dem wenig später das Statistische Bundesamt hervorgehen sollte.

In den Anfangsjahren ging es vor allem darum, eine systematische Bestandsaufnahme nach dem Krieg durchzuführen und ein statistisches System für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung aufzubauen. Mit dem Aufbau eines funktionstüchtigen Amtes in den 1950er Jahren wuchsen nicht nur dessen Aufgaben, sondern auch die Räumlichkeiten. Während das wachsende Amt und dessen Niederlassungen in den Anfangsjahren noch auf zwölf Behelfsunterkünfte über das ganze Stadtgebiet Wiesbadens verteilt waren, entstand mit dem Neubau des Statistischen Bundesamtes ab 1953 im Gustav-Stresemann-Ring die neue „Zentrale der Bundesstatistik“.

In den 1960er Jahren hielt die elektronische Datenverarbeitung Einzug in die Bundesstatistik, und in den 1970er Jahren wurden mehr als eine Million Zeitreihen in der Datenbank Statis-Bund zusammengeführt. Heute wird das amtliche Datenangebot über die Datenbank Genesis-Online bereitgestellt, die monatlich bis zu 800.000 Tabellenabrufe verzeichnet.



Frauen im Statistischen Bundesamt Hildegard Bartels war von 1972 bis 1980 die erste Präsidentin und Frau an der Spitze einer Bundesoberbehörde. Sie leistete 1960 mit einem Kontensystem für die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen mit ihrem Team Pionierarbeit.

Die zweite Präsidentin und zwölfte Amtsleitung in der 75-jährigen Geschichte des Statistischen Bundesamtes ist seit 1. Januar 2023 Ruth Brand. Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin war – ähnlich wie Hildegard Bartels – vor ihrer Berufung an die Spitze der Bundesstatistik rund 20 Jahre lang in verschiedenen Leitungsfunktionen und Fachbereichen für das Statistische Bundesamt tätig. Zuletzt war sie Abteilungsleiterin des in Bonn ansässigen Bereichs „Gesundheit, Soziales, Bildung und Private Haushalte", bevor sie von 2020 bis 2022 das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern und für Heimat leitete.

Im Statistischen Bundesamt waren bereits in den frühen 1960er Jahren viele Frauen beschäftigt: Sie wurden im damaligen, nach den dort eingesetzten Lochkartengeräten benannten Lochsaand l, dem Maschinenraum und Rechenzentrum des Amtes eingesetzt.

Heute sind 57 Prozent der Beschäftigten und 40 Prozent der Führungskräfte Frauen (Stand: April 2023).

2.554 – so viele Menschen arbeiten aktuell für das Statistische Bundesamt in Wiesbaden, Bonn und Berlin. Die Aufgaben dabei sind so vielfältig wie die 400 Bundesstatistiken (327 Erhebungen, 68 Berechnungen, fünf Register / Stand: Juni 2023) selbst – von A wie Außenhandel bis Z wie Zensus.

Das Jubiläum wird mit einer Festveranstaltung am 5. Juli 2023, bei der Bundesinnenministerin Nancy Faeser anwesend sein wird, sowie einer wissenschaftlichen Fachtagung namens „Daten.Forschung.Zukunft“ am 6. Juli 2023 in Wiesbaden gefeiert. Unter anderem ein Programmpunkt: Trends in der Markt- und Sozialforschung mit Bettina Klumpe (ADM e. V.), Dr. Roland Abold (infratest dimap), Hartmut Scheffler und Dr. Carolin Kaiser(NIM).

Zusätzlich veröffentlichte das Statistische Bundesamt ein Dossier über seine Geschichte >>

Ein Großprojekt der amtlichen Statistik war die Volkszählung, die später zum Zensus wurde. Die Volkszählung von 1983 stieß auf Datenschutzbedenken und führte letztendlich zum „Volkszählungsurteil“, das das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung etablierte und den Datenschutz in Deutschland stärkte. Der erste registergestützte, gesamtdeutsche Zensus fand schließlich im Jahr 2011 statt.Die deutsche Wiedervereinigung in den 1990er Jahren brachte sowohl für die amtliche Statistik als auch für die Mitarbeitenden große Veränderungen mit sich. Die Beschäftigten des Statistischen Amtes der DDR wurden in das Statistische Bundesamt integriert oder bis zur Einrichtung neuer Landesämter in das gemeinsame Statistische Amt der neuen Bundesländer übernommen.In der ersten Hälfte der 1990er Jahre wurde das System der amtlichen Statistik nicht nur im gesamtdeutschen Bundesgebiet harmonisiert, sondern auch zunehmend internationalisiert. Die Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit von Daten auf internationaler Ebene sind wesentliche Voraussetzungen für die Festlegung, Umsetzung und Auswertung gemeinsamer Ziele in der EU-Politik. Dazu dient nicht zuletzt auch der Verhaltenskodex für Europäische Statistiken (Code of Practice). Mit seinen 16 Grundsätzen stellt er sicher, dass statistische Prozesse und Produkte in allen Mitgliedstaaten frei von politischer Einflussnahme und nach anerkannten wissenschaftlichen Verfahren entstehen. Rückblickend zeigt sich: Amtliche Statistik muss sich stets modernisieren und an neuen Datenbedarfen, technologischen Möglichkeiten und digitalen Methoden ausrichten.