Über die Veranstaltung: Seit 2008 wird der Neuromarketing Kongress jedes Jahr gemeinsam von der Haufe Group und der Gruppe Nymphenburg in der BMW-Welt München veranstaltet.

Wie gelingt es Marketingabteilungen trotz der Werbeflut, der wir Menschen Tag für Tag ausgesetzt sind, relevante Inhalte zu produzieren und positiv im Gedächtnis zu bleiben? Dies war die Fragestellung des Neuromarketing Kongresses im Infinity Hotel in München, moderiert von Bernd Werner der Gruppe Nymphenburg und Professor Doktor Christian Montag der Universität Ulm. Der erste Redner des Tages, Professor Doktor Martin Korte von der TU Braunschweig, eröffnete den Kongress mit einem Vortrag über die Merkfähigkeit des Gehirns und wie es zwischen wichtiger und unwichtiger Information unterscheidet. So merke man sich nur Dinge, die in Zukunft relevant sein könnten oder Emotionen auslösen. Um langfristig im Gedächtnis der Menschen zu bleiben, sei es so wichtig unbewusste Assoziationen durch Geschichten zu schaffen, sowie die Neugierde des Konsumenten zu erregen, da durch Neugierde Aufnahmefähigkeit-steigerndes Dopamin ausgeschüttet wird.Bei den Konsumenten im Gedächtnis zu bleiben blieb auch bei Meinolf Ellers von der Deutschen Presse Agentur (dpa) Thema. Unter den 20 bis 30-Jährigen gebe es heute kaum noch Zeitungsabonnements und die Hälfte der 14 bis 20-Jährigen verstehe nicht, warum Nachrichten wichtig für ihr Leben sind. Um als Tageszeitung relevant zu bleiben müssen laut Ellers, Geschäftsführer der dpa-infocom und dpa-digital services, auch Tageszeitungen die Inhalte Personalisieren, die Kunden bei Abschluss eines digitalen Zeitungsabonnements angezeigt werden, um dem Konsumenten nur für sie relevante Informationen zu präsentieren.Wie man es schafft, Relevanz zu generieren, erklärte Professor Doktor Sarah Diefenbach der LMU München. Frei nach dem Motto “Wer das beste Erlebnis verkauft, gewinnt.” gebe es zwei Schlüssel zur Relevanz: 1. Das Experience Design, für das zunächst das Potenzial für positive Erlebnisse erkannt und auf Basis psychologischer Bedürfnisse in das Design des Produkts oder Services integriert werden muss und 2. die Experience Communication, mithilfe derer das Erlebnis-Angebot an den Kunden kommuniziert werden und die Erlebnisqualität als Qualitätskriterium etabliert werden muss.Das Nachmittagsprogramm begann mit Professor Doktor Hans-Willi Schroiff, der für die verhinderte Tina Müller, Vorstandsvorsitzende bei Douglas, einsprang und die zehn Todsünden des Marketings vorstellte. So seien unter anderem ein Mangel an kreativer Öffnung, das Fehlen von an den Bedürfnissen des Kundens orientierten “Winning Concepts” und einer emotionalen Markenstrategie, sowie eine nicht faktenbasierte Prelaunch Planung die häufigsten Gründe, warum 60 bis 80 Prozent der neu in den Markt eingeführten Produkte bereits nach zwölf Monaten wieder aus den Regalen verschwinden.Und auch Andrea Sibylle Ebinger, CEO von Hess-Natur, plädiert für die Orientierung am Kunden anhand personalisierter Marketing-Inhalten. So könne man anhand persönlicher Kundendaten die Customer Experience individualisieren und dem Kunden beispielsweise mittels personalisiertem Mailing aus den pro Kollektion 2.000 Hess-Natur-Produkten die fünf Teile herausfiltern, die für den Kunden anhand seines früheren Einkaufsverhaltens relevant sind.Der letzte Redner des Tages, Professor Peter Wippermann, schloss den Kongress mit einem Plädoyer für die Sinnhaftigkeit als Schlüssel zu zukünftiger Relevanz. Laut Wippermann sei das “Was?” eines Unternehmens dem “Warum?” gewichen, weshalb es für den Erfolg eines Unternehmens essenziell sei, sich folgende Fragen zu stellen: Welche Werte sind uns als Unternehmen wichtig? Welche Veränderung erzielen wir durch unsere Werte? Und: Welche Werte sind unseren Kunden wichtig? Denn: Eine erfolgreiche und langfristig relevante Marke sei die glaubwürdige Verkörperung von Werten, mit denen sich der Kunde identifizieren kann. Als Beispiel nennt Wippermann die Generation Z, von denen 75 Prozent keine Marken unterstützen wollen, die rassistisch, homophob oder machohaft sind.Nach einem Jahr Pause konnten die Haufe Group und die Gruppe Nymphenburg die Teilnehmer dieses Jahr trotz des hybriden Modells mit einem abwechslungsreichen Kongress ohne Pannen überzeugen.