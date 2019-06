Die TV-Marktanteile im Mai

Platz Sender Zuschauer 14-49

Quote: TV Gesamt

Quote: 1. 11,8 % 8,8 % 2. 9,8 % 4,4 % 3. 7,8 % 5,8 % 4. 7,2 % 5,1 % 5. 6,9 % 11 % 6. 5,4 % 12,7 % 7. 5,3 % 3,7 % 8. 5,1 % 3 % 9. 2,2 % 1,7 % 10. 2,1 % 1,5 % 11. 1,8 % 3,1 % 12. 1,6 % 1 % 13. 1,6 % 2 % 14. 1,5 % 0,8 % 15. 1,5 % 1,4 % 16. 1,3 % 0,4 % 17. 1,3 % 0,9 % 18. 1,3 % 0,8 % 19. 1,2 % 0,7 % 20. 1,2 % 2,4 % 21. 1,1 % 0,8 % 22. 1,1 % 1 % 23. 1,1 % 1 % 24. 1,0 % 2,6 % 25. 1,0 % 0,8 % 26. 0,9 % 2,1 % 27. 0,9 % 0,8 % 28. 0,9 % 1 % 29. 0,8 % 1,3 % 30. 0,6 % 1 % 31. 0,6 % 1,9 % 32. 0,6 % 0,9 % 33. 0,6 % 1,9 % 34. 0,5 % 1,2 % 35. 0,4 % 1,1 % 36. 0,3 % 0,5 % 37. 0,3 % 0,4 % 38. 0,3 % 0,2 % 39. 0,2 % 0,2 % 40. 0,1 % 0,1 % 41. 0,1 % 0,1 % 42. 0,1 % 0,1 % 43. 0,1 % 0,1 %

Beim jungen Publikum kletterte der Marktanteil um 0,3 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent. Damit istim Mai bei den 14- bis 49-Jährigen mit satten zwei Prozentpunkten Vorsprung die Nummer 1 - vor. Der Sender aus der Pro-Sieben-Sat 1-Gruppe konnte unter anderem wegen des Finales von "Germany´s Next Topmodel" ebenfalls zulegen. Unter dem Strich steht hier ein Marktanteil von 9,8 Prozent - das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vormonat.Während Heidi Klums Modelshow naturgemäß vor allem junge Leute interessierte - beim Gesamtpublikum muss Pro Sieben sogar ein leichtes Minus verkraften - macht RTL unter anderem Dank König Fußball auch bei den Zuschauern ab 3 Jahren Boden gut. Ein Marktanteil von 8,8 Prozent bedeutet ein Plus von ebenfalls 0,4 Prozentpunkten.Ansonsten geht es bei den Quoten auf und ab.etwa konnte den Aufwärtstrend vom April nicht bestätigen. Der Sender erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen im Mai nur noch 7,8 Prozent - 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Beim Gesamtpublikum ging es ebenso steil auf 5,8 Prozent herunter.dagegen darf sich bei beiden Zuschauergruppen über ein Plus von 0,2 Prozentpunkten freuen. Mit 7,2 Prozent verteidigt der Sender im Ranking der 14- bis 49-Jährigen den 4. Rang. Auf den Plätzen folgen dieund das, die in der jungen Zielgruppe jeweils um 0,2 Prozentpunkte zulegen. Da auchundschwächeln (beide Sender verlieren 0,3 Prozentpunkte), gelingt dem ZDF der Sprung von Rang acht auf Rang sechs.Beim Gesamtpublikum sind die Öffentlich-Rechtlichen erwartungsgemäß ohnehin nicht zu schlagen. Das ZDF verliert minimal, liegt aber mit einem Marktanteil von 12,7 Prozent weiter klar vorn. Auch die ARD liegt mit einem Marktanteil von 11 Prozent leicht unter Vormonat, hat aber immer noch einen ordentlichen Abstand auf Verfolger RTL (8,8 Prozent Marktanteil). mas