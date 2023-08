IMAGO / Sports Press Photo

Das WM-Spiel Deutschland gegen Kolumbien bescherte dem Ersten eine Traumquote

Im Sommer werden die Verhältnisse im Zuschauermarkt des öfteren durcheinandergewirbelt - zumal in Jahren mit großen Sport-Events wie der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. So konnte Das Erste in der jungen Zielgruppe im Juli dank der Fußball-WM sogar an Pro Sieben vorbeiziehen. Auch Vox hat Grund zum Jubeln.

Lange mussten die Zuschauer in Deutschland bangen, ob die Frauen-WM hierzulande überhaupt übertragen wird. Doch das Turnier entwickelt sich