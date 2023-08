Studie von ARD Media und RMS

Wie Audiowerbung Marken im Kopf verankert

Radiowerbung gilt nach wie vor als Abverkaufsturbo, was der Gattung gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zugute kommt. Allerdings bemühen sich die Radiovermarkter in letzter Zeit verstärkt darum, auch die Funktion von Radio für den …