So informieren (und inspirieren) sich die Deutschen übers Verreisen in diesen Zeiten

© Free-Photos / Pixabay Könnte das ein Urlaubsbild für 2021 werden? Die Studie B4P Trends sagt, wie die Deutschen aktuell ihre Reisen planen

Corona bringt den Urlaub auch in diesem Jahr gehörig durcheinander. Umso wichtiger sind verlässliche Informationen vorab – und hier spielen Social Media kaum eine Rolle, sagt die Studie B4P Trends. Sie sieht die Menschen beim Verreisen in einem "Zwiespalt zwischen Fernweh und Vernunft". Sogar fürs kommende Jahr will ein Viertel noch keine Pläne machen.