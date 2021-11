© MDR/Stephan Flad Die MDR-Fernsehzentrale in Leipzig

Ein Team des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) ist am Rande einer nicht angemeldeten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen im sächsischen Zwickau attackiert worden. Die Polizei teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass bei dem Angriff am Montagabend ein Redakteur gestoßen worden sei und dieser anschließend über Schmerzen im Arm geklagt habe. Die Polizei schritt nach eigenen Angaben ein.