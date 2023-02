"Gefeiert wird mit einer bunten Event-Show, die fünf berühmte ZDF-Klassiker vereint", kündigte das Zweite an. "Von "Der große Preis" über die "ZDF-Hitparade" bis "Wetten, dass..?" - dieser Abend weckt viele Erinnerungen und steckt voller Überraschungen. Wer wagt sich anstelle von Hans Rosenthal an den berühmten "Das ist Spitze-Sprung", wer darf sich an diesem Abend an Michael Schanzes "Plopp" versuchen und wer den Wettkönig krönen?" Das würden Publikum und mitspielende ZDF-Prominenz alles erst in der Sendung erfahren."Die Show der Shows" ist nur der Höhepunkt eines großen Jubiläumsprogramms, das sich unter anderem auch der Reihe "Das kleine Fernsehspiel", dem "aktuellen sportstudio" und 60 Jahren TV-Comedy widmet. In drei langen Retro-Nächten bringt das ZDF darüber hinaus beliebte Serien-Folgen seiner Krimis zurück ins TV. Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) war am 1. April 1963 auf Sendung gegangen - mit einer Ansprache von ZDF-Gründungsintendant Karl Holzamer.