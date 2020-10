Mit dem Pilotprojekt "Follow the Campaign" misst die AGF gemeinsam mit Nielsen seit 2019 auch testweise die crossmediale Reichweite von Bewegtbildkampagnen.

"Daten sind die DNA der AGF. Da sich die Ermittlung von TV- und Videoreichweiten seit Beginn der Digitalisierung kontinuierlich fortentwickelt, wollen wir an den Themen mitarbeiten, die die digitale Wirtschaft beschäftigen und uns mit unserer Expertise in die Gremien des BVDW einbringen", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung. "Im Gegenzug freuen wir uns, in den Austausch mit anderen ausgewiesenen Digitalexperten zu kommen, die im BVDW versammelt sind." Neben der mittlerweile vollständig digitalen Messung der TV-Nutzung in Deutschland erhebt die AGF seit 2014 auch die Reichweiten von Online-Videos."Der jetzt erfolgte Beitritt der AGF unterstreicht, dass der BVDW mit seinen langjährigen Schwerpunkten auf den Themen Daten sowie Standardisierung und Qualitätssicherung insbesondere auch im internationalen Kontext den richtigen Weg beschritten hat", sagt BVDW-Vizepräsident Thomas Duhr: "Wir freuen uns, dass die AGF mit ihrer Expertise den BVDW bei der weiteren digitalen Transformation begleiten wird."Hinter der AGF stehen als Gesellschafter die führenden deutschen Fernsehbetreiber ARD, ZDF, ProSiebenSat.1 MediaMediengruppe RTL DeutschlandDiscovery Communications DeutschlandSky DeutschlandSport1Tele 5ViacomWelt. dh