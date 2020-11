Die Rolle der Friedrike von Unruh in Helmut Dietls "Kir Royal", gespielt von Ruth-Maria Kubitschek, war inspiriert durch Anneliese Friedmann. Von links: Fritz Muliar als Medienmogul Gregori Wiener, Franz Xaver Kroetz als Baby Schimmerlos, Dieter Hildebrandt als Fotograf Herbie

Am 7. November starb Anneliese Friedmann im Alter von 93 Jahren . Sie war Kolumnistin beim Stern, Gesellschafterin der SZ, Herausgeberin der Abendzeitung und vor allem: eine Grande Dame. Außerdem war sie das Vorbild für Friederike von Unruh in Helmut Dietls Serie Kir Royal. Immer mittendrin in der Münchner Schickeria: der Boulevardreporter Baby Schimmerlos, inspiriert von Michael Graeter, den HORIZONT telefonisch erreichte.