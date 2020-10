© Netflix Die "Barbaren" sind ab dem heutigen Freitag auf Netflix zu sehen

Am heutigen Freitag ist es soweit: Auf Netflix startet mit "Barbaren" die erste deutsche historische Dramaserie auf Netflix. In sechs Folgen erzählt der Streamingdienst von der Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus, die zu einem der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte Europas wurde. HORIZONT hat mit den Produzenten Rainer Marquass und Andreas Bareiss über den blutigen Kampf um Liebe und Anerkennung, die Zusammenarbeit mit Neflix und Vergleiche zu "Game of Thrones" gesprochen.