Martin Schultze, Sportdirektor des DHB

Über mangelndes Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer an der bevorstehenden EM kann sich der Deutsche Hockey-Bund (DHB) keineswegs beklagen - wohl aber über die Entscheidung von ARD und ZDF, höchstens die Endspiele live im Fernsehen zu übertragen.

Mit dem Zuschauerzuspruch für die am Freitag beginnenden Hockey-EM-Turniere der Damen und Herren in Mönchengladbach (18. bis 27. August) sind die Ausrichter zufrieden. "Es sind noch nie so viele Tickets im Vorverkauf weggegangen. Samstag, Sonntag und Montag sind nahezu ausverkauft, auch am Finalwochenende sieht es gut aus", sagte Martin Schultze, Sportdirektor des Deutschen Hockey-Bundes. "Von daher ist sichergestellt, dass wir mit einer schwarzen Null herausgehen. Das ist für uns schon mal extrem wichtig", erklärte Schultze am Dienstag. Der Hockeypark fasst etwa 9500 Besucher. Während der EM finden zudem fünf Live-Konzerte an Abenden nach den Spielen statt.