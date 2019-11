Ab 20:15 Uhr strahlt Pro Sieben am 25. November die beiden letzten Episoden der letzten Staffel von "Big Bang Theory" - "Die Keine-Konstante-Katastrophe" sowie "Das Stockholm-Syndrom" - aus. Damit die Fans in Stimmung kommen, zeigt Pro Sieben vorher ab morgens 7.10 Uhr 24 alte Folgen, wie der Sender in Unterföhring bei München mitteilte. "ProSieben macht den "The Big Bang Theory"-Finaltag zum nerdigsten Tag des Jahres", hieß es.In den USA beim Fernsehsender CBS war das Finale der Sitcom um die WG der jungen Physiker-Nerds Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) und Sheldon Cooper (Jim Parsons) schon am 16. Mai zu sehen.Am 2. Dezember zeigt Pro Sieben dann außerdem noch "Bye Bye Big Bang Theory – Das Special", in dem Stars der Serie, Kaley Cuoco und Johnny Galecki, einen Blick hinter die Kulissen der Kultserie gewähren. dpa