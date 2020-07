© Screenshot Youtube Peep kommt zurück ins TV

Das Erotikmagazin "Peep" kehrt zurück ins Fernsehen - wenn auch nur für einen Abend. Anlass ist die Erstausstrahlung der Sendung vor 25 Jahren: "Natürlich machen wir was Schickes zum Jubiläum", sagte ein Sprecher des Senders RTL 2 am Sonntag in München. Ein Datum nannte er nicht, es soll aber noch diesen Sommer soweit sein. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet.