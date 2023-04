NDR/Thorsten Jander

"Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni wird am Freitagabend in ungewohntem Umfeld zu sehen sein

Historische Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Angesichts des Ausstiegs Deutschlands aus der Nuklear-Energie werden die ARD-"Tagesthemen" am Freitag (22:15 Uhr) live aus dem Atommeiler Isar 2 bei Landshut gesendet. Das haben NDR und BR am Donnerstag mitgeteilt.

"In dieser besonderen Ausgabe der 'Tagesthemen' teilen Moderator Ingo Zamperoni und Reporter Philip Kuntschner (BR) in einer Reportage ihre exklusiven Bilder und Eindrücke aus dem Inneren des Kraftwerks. Im Umfeld des AKW haben sie mit Gegnern und Befürwortern der Atomenergie gesprochen", so der Norddeutsche Rundfunk und Bayerische Rundfunk am Donnerstag in einer Mitteilung.





Für gewöhnlich geht das "Tagesthemen"-Team aus einem Studio in Hamburg auf Sendung. Es gab aber schon mehrere Ausnahmen, bei denen das Nachrichtenmagazin vollständig oder in Teilen auswärts moderiert wurde. So begleitete Zamperoni 2018 den Ausstieg aus der Steinkohle mit einer Ausgabe von unter Tage in einer Zeche im Ruhrgebiet. 2020 gab es eine "Tagesthemen"-Sendung aus Washington anlässlich der US-Wahlen, 2022 eine Sendung live aus dem ukrainischen Kiew.