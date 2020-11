© Netflix Netflix investiert nicht nur massiv in eigene Inhalte, sondern auch in Werbung

Der Kampf um die Hoheit auf den Fernsehschirmen ist in vollem Gange. Die großen Streamingdienste machen den klassischen TV-Sendern mit Milliardeninvestitionen in eigene Inhalte zunehmend Konkurrenz. Aber auch in punkto Werbung lautet die Devise von Netflix und Amazon Prime Video: Klotzen statt kleckern. Das spiegelt sich auch in den Werbeinvestitionen der Streamingdienste wider.