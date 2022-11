Warum Mathias Döpfner in dieser Woche als BDZV-Präsident abtreten könnte

© BDZV/Zumbansen Mathias Döpfner im Juni beim BDZV-Digitalkongress 2022

Der Countdown läuft: Im Mai hatte Axel-Springer-CEO Mathias Döpfner nach wochenlangen Querelen angekündigt, sein Amt als Präsident des Zeitungsverbandes BDZV zur Verfügung zu stellen. An diesem Mittwoch könnte es so weit sein. Doch wer kann und will ihm folgen?