Wegen finanzieller Schwierigkeiten

Tageszeitung "nd.DerTag" erscheint nur noch am Wochenende

Die linke Tageszeitung "nd.DerTag" wird voraussichtlich ab 1. August unter der Woche nicht mehr am Kiosk zu kaufen sein, sondern nur noch am Wochenende. Das bestätigte Geschäftsführer Rouzbeh Taheri am Montag und nannte finanzielle Schwierigkeiten …