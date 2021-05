© IMAGO / Galoppfoto Zuschauer der Galopprennbahn Baden-Baden vor einem Banner der BNN

Die beiden Zeitungshäuser "Badische Neueste Nachrichten" (BNN) und "Badisches Tagblatt" (BT) schließen sich zusammen. Wie der BNN-Verleger Klaus Michael Baur am Dienstag in Karlsruhe mitteilte, will die BNN Badendruck GmbH alle Gesellschaftsanteile an der BT-Unternehmensgruppe in Baden-Baden übernehmen.