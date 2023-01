© pixabay.com Die untersuchten 147 Zeitschriftentitel erreichen pro Erscheinungsintervall 51,5 Millionen Leser

Eher wolkig als heiter: In Sachen Reichweiten liegen Freud und Leid bei den Publikumszeitschriften nach den neuen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse einmal mehr dicht beieinander. Von den 147 Titeln in der MA 2023 Pressemedien I, bei denen ein Vergleich zur vorherigen Befragung möglich ist, haben 65 Titel Leser und Leserinnen gewonnen, 13 Hefte sind stabil geblieben – und 69 Zeitschriften haben an Reichweite eingebüßt. Und tiefe Ausschläge nach unten sind leider häufiger als nach oben.