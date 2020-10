© Bauer Die Zentrale der Bauer Media Group in Hamburg

Bauer kehrt mit dem eisernen Besen durch sein Zeitschriftenportfolio: Das Luxusmagazin Madame wird verkauft, die Redaktion von Cosmopolitan in Hamburg gebündelt und die Printproduktion des einstigen Millionensellers Bravo an ein Redaktionsbüro ausgelagert. Die digitalen Formate werden künftig in Hamburg produziert.