Wie Chefredakteur Johannes Boie die Kultur bei Bild verändern will

© Björn-Arne Eisermann für HORIZONT Bild-Chefredakteur Johannes Boie

Fünf Monate nach seinem Amtsantritt hat sich Bild-Chefredakteur Johannes Boie erstmals in zwei großen Interviews mit der Zeit und der Süddeutschen Zeitung zu Wort gemeldet. Darin erklärt er unter anderem, wie er die Führungskultur in der Redaktion verändert und warum das Arbeitsklima bei Bild nicht so schlecht ist wie vielfach berichtet.