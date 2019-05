© ZDF Böhmermann geht mit "Lass dich überwachen!" wieder auf Sendung

TV-Moderator Jan Böhmermann will seinen Gästen ein weiteres Mal zeigen, wie leichtsinnig sie im Internet mit Informationen über sich umgehen. Im Vorfeld seiner «Prism is a dancer Show» hat der Satiriker und Grimme-Preisträger das Live-Publikum auf dessen digitale Aktivitäten scannen lassen, wie das ZDF am Dienstag mitteilte.