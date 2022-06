© ZDF Hans-Joachim Strauch ist seit 2002 Geschäftsführer des ZDF Werbefernsehens

Den öffentlich-rechtlichen Sendern stehen heiße Monate bevor - sowohl in der Politik als auch in der Vermarktung. Vor knapp zwei Wochen haben die Länder in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, den Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu schärfen, demnächst soll die Finanzierung im Fokus stehen. In der Vermarktung wirft die Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ihre Schatten voraus.