Jennifer Fey

Dunja Hayali ist seit vielen Jahren für das ZDF tätig

Die Journalistin Dunja Hayali gehört nun fest zum "Heute Journal"-Moderationsteam. Die 48-Jährige präsentierte am Montagabend erstmals in der neuen Funktion die Nachrichtensendung um 21.45 Uhr im öffentlich-rechtlichen ZDF. Ihr Start selbst wurde in der Sendung nicht thematisiert.

