Satiriker Jan Böhmermann (39) hat in einem kurzen Videodafür geworben, ihm beim umstrittenen Messengerdienst zu folgen. In der Nacht zu Dienstag veröffentlichte der Entertainer den Clip, in dem er nackt in einem Zimmer steht und erklärt: "Ich habe mich dafür entschieden, endlich meine Maske fallen zu lassen der vergangenen Jahre und euch die Informationen zukommen zu lassen, die ihr begreifen müsst."