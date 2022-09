Die “ZDF Magazin Royale”-Texter rund um Böhmermann hatten den gleichen Preis schon im vergangenen Jahr abgeräumt. Böhmermann sprach von einem “Déjà-vu” und schlussfolgerte, dass sein Team “offensichtlich nicht schlechter geworden” sei. “Das ist schon mal ganz gut”, sagte er. “Letztes Jahr standen wir allerdings zwei Stunden lang in der Kälte hinter der Bühne.” Er finde es super, dass es nun eine “richtige Preisverleihung” gebe.



Böhmermann spielte damit auf das geänderte Konzept bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises an. Er wird 2022 an zwei aufeinanderfolgenden Gala-Abenden verliehen. Das Ganze wird dadurch entzerrt und die einzelnen Preisträger bekommen mehr Raum.Am Dienstag wurden in der “Nacht der Kreativen” vor allem Jobs hinter der Kamera gewürdigt - etwa “Beste Regie”, “Beste Kamera” und “Beste Ausstattung”. Produziert wurde die Show im Studio Ehrenfeld in Köln - in dem normalerweise auch das “ZDF Magazin Royale” entsteht. Am Mittwoch folgt eine zweite Gala, konzipiert als große Primetime-Show.