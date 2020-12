Corona geht gerade erst los

LOREDANA X JUJU - KEIN WORT

Mit dem Video hatte die promovierte Chemikerin im Frühjahr ihre Zuschauer auf eine länger andauernde Corona-Krise eingestimmt. Es landete nun in der Rangliste vor einem Beitrag von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum Thema "Männerwelten - Belästigung von Frauen". Nguyen-Kim löst damit den Gewinner des vergangenen Jahres, Rezo mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU", ab.Laudator Ranga Yogeshwar sagte, es sei furchtbar, dass immer noch Menschen die Existenz des Coronavirus leugneten und von einem "Fehlalarm" sprechen. "Und da braucht es die Stimme der Aufklärung. Und ich bin so happy, weil wir eine solche Stimme haben." Was Mai Thi Nguyen-Kim mache, sei "großartig". Yogeshwar lobte "diese Mischung aus Kompetenz, aus Empathie und aus einem sagenhaften Humor".Der Erfolg des Corona-Videos im-Kanal maiLab bedeutet auch einen Achtungserfolg für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. MaiLab ist ein Angebot von funk, einem Gemeinschaftsangebot der ARD und des ZDF, die im Internet ein jüngeres Publikum erreichen wollen. Daher sind die Videos von Nguyen-Kim auch werbefrei aufzu sehen.Unter den Musikern dominierte in diesem Jahr die Rapperin Loredana. Sie eroberte dank einer Gemeinschaftsproduktion mit ihrer Rap-Kollegin Juju nicht nur die Spitzenposition der aus Deutschland abgerufenen Musikvideos, sondern ist auch noch auf den Plätzen 3 und 10 der Top Ten vertreten.Als "stärkster Aufsteiger" 2020 wurde TV-Moderator Kai Pflaume ermittelt. In seinem-Kanal "Ehrenpflaume" begleitet er regelmäßig Influencer einen Tag lang in ihrem Leben und porträtiert die Netz-Stars. Als "Top-Creator" wurde der 28 Jahre alte Comedian Varion ausgezeichnet. Der gelernte Metallbauer aus Schwerin wurde mit "Kurz-Sketches" populär. Innerhalb eines Jahres konnte er rund 1,5 Millionen Abonnenten gewinnen. dpa