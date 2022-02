Medienkonsum wächst in Deutschland nur noch langsam

© Mohamed Hassan auf Pixabay Der Medienkonsum in Deutschland stößt offensichtlich langsam an Grenzen

Der Medienkonsum hat in der Corona-Pandemie neue Spitzenwerte erreicht. Studien zufolge kletterte die Mediennutzung 2020 auf über 10 Stunden pro Tag. Damit scheint allerdings langsam aber sicher eine Wachstumsgrenze erreicht zu sein. Im internationalen Vergleich stieg der Medienkonsum in Deutschland zuletzt langsamer als in anderen Ländern.