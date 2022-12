© IMAGO / YAY Images Streaming-Portale sind weiterhin sehr gefragt, wenn auch in Deutschland weniger als in anderen Ländern

Die Art und die Menge des Medienkonsums verändern sich ständig, gerade bei international relevanten Ereignissen. 2022 waren der Krieg in der Ukraine sowie die Energiekrise und die steigende Inflation Themen, die die vergangenen 12 Monate medial stark geprägt haben. Yougov geht in seiner Studie "The Global Media Landscape – What does the future hold?" der Frage nach, inwieweit sich das Medienverhalten in diesem Jahr global gewandelt hat und wie die Medienlandschaft im kommenden Jahr aussehen könnte.