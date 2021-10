© Mohamed Hassan auf Pixabay Den Menschen vor dem Bildschirm mit Werbung individuell ansprechen zu können, ist der große Traum der Bewegtbildbranche - mit Addressable TV soll er Wirklichkeit werden

Nie zuvor gab es mehr hochwertige Videoinhalte für Zuschauerinnen und Zuschauer – und gleichzeitig war die Welt für Werbungtreibende nie so komplex. Die Medien werden immer konvergenter, die Grenzen zwischen linearer und digitaler Fernsehwelt verschwimmen. Das hat Folgen für die Kampagnenplanung, aber auch für die Erfolgsmessung. In seinem aktuellen Relevance Report geht das Technologieunternehmen Xandr davon aus, dass sowohl die Werbespendings für Addressable TV als auch der Beratungsbedarf in den kommenden zwölf Monaten weiter deutlich ansteigen werden. Gerade hinsichtlich der gemeinsamen Planung, Umsetzung und Wirkung unterschiedlicher Video-Inhalte gibt es Nachholbedarf.