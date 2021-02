© IMAGO / Panthermedia Die Corona-Kommunikation wirft oft gewisse Fragen auf

Kommunikation kann nur erfolgreich sein, wenn sie verstanden wird. Die Einhaltung dieser Grundregel ist vor allem in Krisen wie der Corona-Pandemie entscheidend. Schließlich hängt der Erfolg der Corona-Maßnahmen in hohem Maße davon ab, dass die Bevölkerung weiß, was von ihr verlangt wird - und entsprechend mitzieht. Doch ausgerechnet die Bundesregierung gibt in Sachen verständliche Kommunikation eine jämmerliche Figur ab. Das zeigt eine Studie der Universität Hohenheim in Stuttgart.