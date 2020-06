Rund die Hälfte der Mitarbeiter der beiden Titel werden gekündigt, die andere Hälfte wird Living-Inhalte für andere Titel und die Internetauftritte des Verlags produzieren. Wohnidee-Chefredakteurin Nina Maurischat wird die Neuorganisation des Living-Bereichs in den kommenden Wochen noch begleiten und den Verlag dann wohl verlassen."Hochwertige Living-Inhalte werden auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Zeitschriften und digitalen Angebote im Portfolio der Bauer Media Group sein", heißt es in einer Pressemitteilung von Bauer. Man bleibe "einer der reichweitenstärksten Ansprechpartner für alle Themen rund ums Wohnen und Einrichten". Auch um die Vermarktung von Wohnidee kümmert sich Bauer weiterhin selbst. Man werde sich aber künftig stärker auf seine "Kernkompetenzen und Kernzielgruppen" und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder konzentrieren.Die Bauer Media Group wandelt sich derzeit von einem klassischen Verlag zur Portfolio-Holding, die Bedeutung des Magazingeschäfts innerhalb des Unternehmens sinkt offensichtlich. In den vergangenen Monaten haben eine Reihe hochrangiger Verlagsmanager das Unternehmen verlassen, zuletzt