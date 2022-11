Warum aus der taz am Wochenende die Wochentaz wird

© taz Die erste Wochentaz erscheint am 12. November

2022 stand einmal als das Jahr im Raum, in dem die taz als Tageszeitung eingestellt werden könnte und unter der Woche nur noch in digitaler Form erscheint. Doch noch hält sich die taz wacker und wird auch über 2022 hinaus in gedruckter Form erscheinen. Mit der neuen Wochentaz, die die bisherige Wochenendausgabe ersetzt, bereitet sich der Verlag weiter auf den Tag X vor.