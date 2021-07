© Screenshot: HORIZONT Als App wird FYEO im Herbst eingestellt, die Marke soll aber erhalten bleiben

Pro Sieben Sat 1 ändert seine Audio-Strategie. Ab Mitte Juli soll ein eigener Adserver Podcasts und Native Ads auf allen großen Streaming-Diensten ausspielen, die Podcast-Vermarktung an sich rückt in den Vordergrund. Die vor etwas mehr als einem Jahr gestartete Audio-App FYEO wird in diesem Zusammenhang im Herbst eingestellt, bleibt aber als Content-Marke erhalten.