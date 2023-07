Wir.unternehmen soll KMUs eine umfassende Medienplattform bieten

Kleine und mittlere Unternehmen, die sogenannten KMU, sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft - und werden in Zeiten knapper werdender Werbebudgets auch immer stärker von nationalen Medienhäusern umgarnt. Nun hebt auch Hubert Burda Media gemeinsam mit Beranek Glandt Enterprises eine Plattform für die mittelständische Wirtschaft aus der Taufe.

wir unternehmen medien GmbH" als Joint Venture der Burda-Tochter Burda Druck und der laut Eigendarstellung "im regionalen KMU-Markt erfahrenen" Beranek Glandt Enterprises. Unternehmenszweck der GmbH mit Sitz in Aichen, einer kleinen Gemeinde zwischen Ulm und Augsburg, ist laut Handelsregister die " Beteiligung an Unternehmen im Bereich der Medien, des Veranstaltungswesens, des Handels und digitaler Geschäftsmodelle".

Wir unternehmen GmbH Ingo Raab (Burda Druck) (l.) und Gerald Beranek führen die Geschäfte von Wir.unternehmen

Gegründet wurde die "Geschäftsführer von Wir unternehmen Medien sind Gerald Beranek, Co-Geschäftsführer der Beranek Glandt Enterpises GmbH und Ingo Raab, Leiter Sales & Business Development von BurdaDruck."Wir bündeln unsere Kräfte und unser Knowhow in einer Marke und einem einheitlichen System, um deutschlandweit ein neues, attraktives Medienangebot für die KMU in bis zu 30 Regionen aufzubauen", erklärt Ingo Raab. "Es soll die Gesamtheit und den essenziellen Stellenwert der KMU-Wirtschaft in Deutschland abbilden, die Unternehmer:innen bei Ihren Herausforderungen unterstützen und die regionalen Wirtschafts-Netzwerke stärken. Wichtig ist uns, dass hierbei alle bestehenden Organisationen und Verbände ein Teil dieser Kommunikationsplattform werden können, um effizient mit den Unternehmer:innen in ihrer Region und darüber hinaus zu kommunizieren.""Unternehmer:innen in kleinen und mittleren Betrieben sind innovative Leistungsträger mit großartigen Werten", ergänzt Gerald Beranek, Initiator von wir.unternehmen. "Um die aktuellen Herausforderungen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel meistern und dabei im Wettbewerb mit größeren Marktteilnehmern bestehen zu können, benötigen sie den Zugang zu validen Management-Informationen sowie zu funktionierenden und verfügbaren Lösungen, die auf ihren betrieblichen Bedarf zugeschnitten sind. wir.unternehmen liefert diese Informationen und bietet in einem exklusiven Unternehmer-Intranet neue Vernetzungsmöglichkeiten zwischen den Unternehmern in ihren Städten und Gemeinden, in lokalen und themenbezogenen Interessensgruppen und mit ihren B2B-Lieferanten und Dienstleistern."