Olaf Scholz - ein Pirat?

Humor hat er ja, der Olaf Scholz. Selbst mit deutlich sichtbaren Gesichtsblessuren und Augenklappe, die er nach seinem jüngsten Joggingunfall tragen muss, haut er einen raus. Er sei "gespannt auf die Memes", witzelt der Kanzler unter einem auf der Twitter-Nachfolgeplattform X geposteten Foto, auf dem er durchaus an Captain Jack Sparrow aus "Fluch der Karibik" erinnert. Dass die Social-Media-Gemeinde dieser Aufforderung nur allzu gerne Folge leistet, versteht sich von selbst.

Eine Steilvorlage ist der Augenklappen-Look des Kanzlers freilich für die Piratenpartei. Die lässt sich nicht zweimal bitten und versenkt die Vorlage mit einer genialen Adaption der wohl legendärsten "Bild"-Schlagzeile aller Zeiten: "Wir sind Kanzler" steht auf dem Post der Piratenpartei geschrieben. Das Original stammt aus dem Jahr 2005. Damals, am 20. April, hatte die "Bild" anlässlich der Wahl Joseph Ratzingers zum Heiligen Vater mit der Schlagzeile " Wir sind Papst !" aufgemacht - und damit über die Grenzen Deutschlands hinaus für Schmunzeln und Aufmerkamkeit gesorgt. Doch auch einige Marken nehmen den Kanzler beim Wort. Zum Beispiel Ikea: "Lieber @Bundeskanzler , wir haben leider kein Meme für dich. Aber immerhin: ein klappbares Polster", steht auf einem X-Post, unter dem die Gymnastikmatte "Plufsig" mit dem Slogan "Für alle, die lieber weicher fallen" beworben wird.



Nach schwerem Sturz: Scholz kann sich plötzlich wieder an alle Treffen mit Warburg-Bankern erinnern", erinnert etwa der "Postillon" an die Rolle des Kanzlers im Cum-Ex-Skandal.



Unter dem Strich gibt es aber mehr humorvolle Einlassungen zu dem Thema als politische. So erinnert die "Berliner Zeitung" nochmal an den Rummel um die vermeintliche Löwin, die im Juli im Berliner Stadtteil Zehlendorf angeblich ihr Unwesen getrieben haben soll - und sie sich schlussendlich als Wildschwein entpuppte. Ein weiterer X-Nutzer legt RTL ans Herz, Scholz für eine Rolle in der Reality-Show "Undercover Boss" unter Vertag zu nehmen. Dass die Augenklappe auch für Piraten-Vergleiche herangezogen wird, versteht sich von selbst. So interpretiert "1Live" den Titel "Bundeskanzlerrrrrrrr" deutlich piratiger. Die Piratenpartei und einmal mehr der "Postillon" setzen noch einen drauf.

Dass der zuletzt bockige Koalitionspartner FDP hinter den Blessuren von Olaf Scholz stecken könnte, suggerieren auch andere Posts. "Ihr solltet mal die FDP sehen", legt derdem Kanzler in seinem Instagram-Post in den Mund. Den einen oder anderen Seitenhieb muss sich Scholz aber schon gefallen lassen. "