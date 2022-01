© Vanessa Maas / Bauer Ingo Klinge, Publishing-Deutschlandchef bei Bauer

Think Big: Er verantwortet geschätzt knapp 30 Prozent des Umsatzes der Bauer Media Group (Konzernclaim: "We think popular") und damit den größten Einzelbeitrag: Ingo Klinge, der CEO ihres deutschen Verlagsgeschäfts, skizziert in HORIZONT erstmals, wie er die Erlöskurve nach oben drehen will. Außerdem fordert er eine zentrale Vertriebs- und Vermarktungsfirma aller Verlage – und erklärt Bauers Rückkehr in den Verlegerverband.