© Screenshot / dfv Digital Talk der dfv Mediengruppe: Medienpolitikerin Heike Raab zugeschaltet zu Sönke Reimers (dfv), Michael Hanfeld (FAZ), Valdo Lehari (BDZV) und HORIZONT-Herausgeber Uwe Vorkötter als Moderator (v.l.)

In Deutschland formiert sich auch in der Politik harter Widerstand gegen das geplante "Medienfreiheitsgesetz" der EU – allerdings erst einmal nur auf der Ebene der Bundesländer. Nun droht ein langwieriger Gesetzgebungsprozess, in Berlin wie auch in Brüssel. Derweil ist eine der wichtigsten deutschen Medienpolitikerinnen nicht wirklich gut zu sprechen auf den Kontext der jüngsten öffentlich-rechtlichen Reformideen des WDR-Chefs Tom Buhrow.