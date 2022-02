Den fünften Platz der deutschen Mixed-Staffel hatten am Samstag von 9.55 Uhr an durchschnittlich 3,94 Millionen Zuschauer gesehen. Der Marktanteil lag beim Top-Wert von 44,5 Prozent. Den Silber-Gewinn durch Skispringerin Katharina Althaus hatten um die Mittagszeit 3,55 Millionen Interessierte verfolgt, was einem Anteil von 32,7 Prozent entsprach. Meistgesehene Sportsendung im Ersten war am Samstag aber die "Sportschau" mit der Fußball-Bundesliga (4,23 Millionen Zuschauer/ Marktanteil: 17,8 Prozent).





"Mit dem ersten ARD-Sendetag sind wir rundum zufrieden", sagte ARD-Teamchef Christoph Netzel. "Aber das ist nur eine erste Kurzbilanz. In der Regel baut sich bei Sportgroßereignissen das Zuschauerinteresse kontinuierlich auf."



Bei den Winterspielen vor vier Jahren im südkoreanischen Pyeongchang hatte das ZDF mit den Live-Übertragungen vom ersten Wettkampftag leicht höhere Quoten erzielt. 6,52 Millionen Menschen hatten den Biathlon-Triumph Laura Dahlmeiers gesehen. Der Marktanteil war mit 44,2 Prozent etwa gleich. Der Zeitunterschied zwischen Pyeongchang und Peking beträgt eine Stunde. Eurosport erreichte am Samstag bei seinen Live-Übertragungen von 8.30 und 16.30 Uhr Spitzenwerte bis zu 100 000 Zuschauer, bei einem Marktanteil von 0,8 Prozent.

