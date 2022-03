© RTL Deutschland/Stefan Gregorowius Karolina Ashion

Vier Wochen nach dem Überfall russischer Truppen auf die Ukraine schwillt der Zustrom ukrainischer Flüchtlinge weiter an. In Deutschland haben bislang über 200.000 Menschen aus dem Kriegsgebiet Zuflucht gefunden und täglich werden es mehr. Die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist groß - und auch viele Medien unterstützen die Menschen aus der Ukraine mit Informationsangeboten in ihrer Muttersprache.