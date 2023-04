Angesichts steigender Preise schauen die Verbraucher genauer hin

Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: In den vergangenen Jahren haben die Menschen notgedrungen ihre Kosumgewohnheiten grundlegend verändert. Doch wie können Unternehmen im Marketing auf diese Herausforderungen reagieren? Antworten gibt ein Whitepaper im Auftrag der Radiozentrale, das beim Radio Advertising Summit vorgestellt wird.

Die Ausgangslage ist bekannt: Die Inflation hat sich zwar leicht abgeschwächt, bleibt aber auf hohem Niveau. Viele Verbraucher reagieren auf die ungewohnte Situation, indem sie ihre Ausgaben für Güter des täglichen Bedarfs reduzieren. Betroffen sind oft Markenhersteller, da viele Menschen auf günstigere Handelsmarken umsteigen. Auch die Marketingabteilungen stehen angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situation unter Druck: In vielen Unternehmen wird der Rotstift angesetzt, Werbespendings stehen vielfach ganz oben auf der Streichliste. Ein im Auftrag der Radiozentrale erstelltes Whitepaper beschreibt, wie Unternehmen auf die Herausforderungen reagieren können.



Die Autorin Autorin des Whitepapers "Da sein, wenn es darauf ankommt - Mediastrategien in unsicheren Zeiten" ist die Unternehmensberaterin Julia Rösler. Die Markenexpertin war lange in leitenden Positionen im Bereich Marketing und Sales bei dem Konsumgüterriesen Unlever tätig und hat dort unter anderem die Markenführung und die Marken- und Kampagnenentwicklung mitverantwortet.

Demnach bieten Krisenzeiten sowohl Chancen als auch Risiken: Analysen der Finanzkrise 2008 und der Coronakrise haben ergeben, dass sich Marktanteile gerade in wirtschaftlich schwierigen Phasen deutlich stärker verschieben als sonst. Die Schlussfolgerung: Marken sollten ihre Werbeausgaben in Krisen nicht zu stark reduzieren, um ihre Marktposition nicht zu gefährden. Diverse Studie hätten gezeigt, dass Einschnitte bei den Werbespendings langfristig negativ auf Marktanteile und Marken-KPIs auswirken - oft noch lange über die eigentliche Krise hinaus. Unternehmen, die den Werbedruck aufrechterhalten, stärken dagegen ihre Marktposition und haben eine bessere Ausgangslage, wenn es wieder aufwärts geht. Durch antizyklisches Verhalten kann so bei gleichbleibenden Investments sogar die Werbewirkung erhöht werden, weil die eigene Marke sichtbarer wird.Auch vor einer zu starken Konzentration auf Abverkaufswerbung warnt Rösler. Preiswerbung könne zwar den Umsatz kurzfristig ankurbeln, führe auf lange Sicht aber zu nachteiligen Wirkungen auf die Brand Equity: Die Preiswahrnehmung verschiebt sich, mit der Zeit werden immer höhrere Rabatte notwendig, um noch Absatzeffekte zu erzielen. Die Gefahr: Marken, die zu sehr auf Abverkaufswerbung setzen, können in eine negative Preisspirale geraten und so auf lange Sicht überproportional hohe Absatzverluste erleiden. Die Markenberaterin empfiehlt daher, zwar punktuell auch Rabatte zu gewähren und diese auch zu bewerben, aber auch in Krisenzeiten Imagewerbung nicht zu vernachlässigen.Im Idealfall könne auch Preiswerbung auf die Marke einzahlen: Als Beispiel nennt Rösler zum Beispiel die schon traditionellen Preisaktionen von Persil, mit denen sich die Marke bei treuen Kunden bedankt und damit auch Wertschätzung vermittelt. Ein weiteres Beispiel ist Rewe, die mit der Kampagne #Umdenkbar auf der einen Seite zu nachhaltigem Konsum motivieren will, auf der anderen Seite aber auch seine günstige Eigenmarke Ja! bewirbt.