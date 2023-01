Der italienische Berlusconi-Medienkonzern Media For Europe (MFE) muss vorerst einen Dämpfer bei der geplanten Aufstockung seiner Anteile an Pro Sieben Sat 1 hinnehmen. Die Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich teilte am Dienstag mit, dass eine "vertiefte Prüfung des Vorhabens erforderlich" sei. Man habe einen Prüfungsantrag an das Kartellgericht gestellt. Pro Sieben Sat 1 hat auch Fernsehangebote in Österreich.





MFE kommentierte auf dpa-Anfrage das Vorgehen der Behörde nicht, ebenso gab es von Pro Sieben Sat 1 in Unterföhring bei München kein Statement dazu. MFE ist der größte Aktionär bei Pro Sieben Sat 1 mit mehr als 20 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte. Im November hatte das Medienhaus seine Pläne bekanntgegeben, die Beteiligung auf bis zu 29,9 Prozent der Stimmrechte erhöhen zu wollen.



Die österreichische Wettbewerbsbehörde, die sich bei der eigenen Prüfung auf den Faktor Medienvielfalt fokussiert hatte, erläuterte ihren Schritt so: Pro Sieben Sat 1 sei einer von zwei Anbietern im Privat-TV, die im wesentlichen Umfang breitgefächerte Inhalte für das österreichische Publikum produzieren. Daher habe das Unternehmen als Marktteilnehmer eine "wesentliche Bedeutung für die Medienvielfalt". Zu den TV-Sendern zählen zum Beispiel die österreichischen Vollprogramme PULS 4, PULS 24, ATV und ATV 2. Mehr zum Thema Übernahme angemeldet Berlusconis Medienholding MFE greift nach Pro Sieben Sat 1 Erst vor wenigen Tagen hat HORIZONT vorausgesagt, dass 2023 das Jahr der Entscheidung für das deutsche Duopol aus RTL und Pro Sieben Sat 1 werden könnte. Und schon jetzt scheint sich im Wettstreit der Privatsendergruppen eine neue Eskalationsstufe anzubahnen. So hat Media for Europe (MFE) nun die Übernahme von Pro Sieben Sat 1 Media bei den Kartellbehörden angemeldet. Zur Frage der Auswirkungen des angemeldeten Zusammenschlussvorhabens habe die Prüfung ergeben, dass nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden könne, dass es zu nachteiligen Auswirkungen auf den Status quo der Medienaktivitäten von Pro Sieben Sat 1 in Österreich und insbesondere den Umfang der österreichspezifischen Programminhalte kommen könne.

