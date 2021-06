© IMAGO / Panthermedia Sport-Events im TV sind sehr beliebt, aber für die entsprechenden Streamingdienste wollen die deutschen Verbraucher nicht viel zahlen

In diesem Sommer locken mit der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spielen in Japan gleich zwei sportliche Großveranstaltungen die Deutschen vor die Fernsehbildschirme. Live-Übertragungen auf Streaming-Plattformen gewinnen dabei immer stärker an Bedeutung - doch gleichzeitig sind die Verbraucher zunehmend weniger gewillt, für die Online-Dienste zu zahlen, auch bei Serien, Filmen & Co. Dafür würden sie laut einer Studie von The Trade Desk auch mehr Werbung in Kauf nehmen.