Die beliebtesten Finanzierungsmodelle für Podcasts

Quelle: Simon-Kucher & Partners

Wenn ich Werbung in Podcasts höre, dann...

Quelle: Simon-Kucher & Partners

Der Geldbeutel sitzt nicht wirklich locker

Zahlungsbereitschaft für den Lieblingspodcast

Quelle: Simon-Kucher & Partners

Die Verbreitungskanäle

Olli Schulz und Jan Böhmermann, die ihren Podcast

Laut der Studie, für die Simon-Kucher & Partners im Dezember 2019 über 200 Personen befragt hat, ist die Podcastnutzung in Deutschland inzwischen weit verbreitet. Den Angaben zufolge geben 54 Prozent an, grundsätzlich Podcasts zu hören, 74 Prozent davon mindestens ein Mal pro Woche. Im Durchschnitt werden drei Podcast-Serien regelmäßig konsumiert.Glaubt man der globalen Strategie- und Marketingberatung, dann bietet sich für die Finanzierung von Podcasts vor allem die Werbevermarktung an. Von den verschiedenen Werbeformen kommen vor allem native Formate gut an. Vom Sprecher vorgetragene Werbung, mit der sich 36 Prozent der Befragten anfreunden können, oder Sponsoring (25 Prozent) sind unter dem Strich für mehr als 60 Prozent die bevorzugte Option. Mit Audiospots, die den eigentlichen Podcast unterbrechen, können sich dagegen nur 12 Prozent anfreunden. Beim Hören eines Podcasts ist Werbung immerhin 76 Prozent der Befragten aufgefallen, rund 40 Prozent davon geben an, sich diese in der Folge auch anzuhören.Das Problem ist: Aus Sicht von Simon-Kucher & Partners steckt die Podcast-Vermarktung noch in den Kinderschuhen. Es sei zwar richtig, dass viele Anbieter im ersten Schritt verstärkt auf Reichweite setzen. Dies reiche aber nicht aus, um nachhaltig mit dem Format Geld zu verdienen. Der Rat der Studienautoren: Podcast-Anbieter sollten die erzielte Reichweite auch als Plattform nutzen, um auf andere kostenpflichtige Angebote wie etwa Print-Produkte hinzuweisen und so Cross-Selling zu betreiben.Gibt man den Podcast-Nutzern die Wahl, dann finden Bezahlmodelle in der Tat weniger Anklang als Werbung. Lediglich 14 Prozent der Befragten würden am liebsten einen Monatsbeitrag zahlen, um eine Podcast-Plattform nutzen zu können. Bei einzelnen Podcast-Reihen ist die Zahlungsbereitschaft mit 9 Prozent sogar noch niedriger, bei einzelnen Podcast-Folgen (4 Prozent) verschwindend gering."Das heißt allerdings nicht, dass Finanzierungsmodelle, in denen Hörer zahlen, nicht erfolgreich sein können. Hier kommt es jedoch besonders darauf an, mit den Angeboten den Geschmack der Nutzer in Bezug auf Inhalt und Thema zu treffen und in der Folge etablierte Formate clever und wertbasierend zu bepreisen", sagt Lisa Jäger, Medienexpertin und Partnerin bei Simon-Kucher. Unterfüttert wird das mit Zahlen aus der Studie. Zwar ist die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft gering. Wenn es um ihre Lieblingspodcast-Reihe geht, können sich allerdings 58 Prozent der Befragten definitiv (35 Prozent) oder vielleicht (23 Prozent) vorstellen, zu bezahlen. Entscheidend sind dabei die Kosten. Laut Studie liegt ein fairer Preis aus Hörersicht bei circa vier Euro pro Monat. Für eine Plattform, auf der die eigene Lieblingspodcast-Reihe sowie weitere exklusive Inhalte verfügbar sind, können sich 32 Prozent definitiv und 31 Prozent vielleicht vorstellen, zu zahlen. Mit etwa fünf Euro liegt der als fair monatliche wahrgenommene Preis hier etwas höher.Laut Studie steuern die Verbraucher am häufigsten Streaming-Dienste wie Spotify an, um Podcasts zu nutzen. Diese haben den Vorteil, dass dort verschiedene Podcasts angeboten werden. Eigene Webseiten der Anbieter spielen laut Simon-Kucher & Partners dagegen eine untergeordnete Rolle. "Für Anbieter von Podcasts gilt es folglich unbedingt sicherzustellen, dass ihre Inhalte auf den beliebten Plattformen verfügbar sind und so eine möglichst große Reichweite aufgebaut wird", sagt Jäger. Eine interessante Option könne auch sein, ausschließlich auf eine reichweitenstarke Plattform zu setzen und eine exklusive Partnerschaft mit entsprechender Monetarisierung einzugehen. Diese Strategie verfolgen etwa"Fest & Flauschig" bekanntlich exklusiv auf Spotify anbieten.Glaubt man Simon-Kucher & Partners, dann wird der Podcast-Boom noch lange anhalten. Zwar geben 39 Prozent der befragten Nicht-Nutzer an, grundsätzlich kein Interesse an dem Medium Podcast zu haben. "Mit dem rapide wachsenden Angebot und der steigenden Aufmerksamkeit auf das Medium ist zu erwarten, dass viele Personen, die Podcasts bisher skeptisch gegenüber standen, künftig auch dieses Format nutzen werden", glaubt Jäger. mas