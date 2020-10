© Thomas Fedra Andrea Malgara (Geschäftsführer und Partner Mediaplus Group), Clarissa Moughrabi (Head of Research Axel Springer / Media Impact) und Carsten Schwecke (CEO Media Impact) präsentieren die Studie "Medienwirkungsdifferenziale" beim Werbewirkungsgipfel 2020.

Beim HORIZONT Werbewirkungsgipfel, der noch bis morgen in Frankfurt stattfindet, stellten heute Carsten Schwecke (CEO bei Media Impact), Clarissa Moughrabi (Head of Research bei Axel Springer / Media Impact) und Andrea Malgara (Geschäftsführer und Partner der Mediaplus Group) die Studie "Medienwirkungsdifferenziale" vor. Das wesentliche Ergebnis: Social-Media-Plattformen können bei der Werbewirkung nicht mithalten. Und wo Anzeigen und Kampagnen ausgespielt werden, ist im Hinblick auf die Reputation des Werbeträgers längst nicht so relevant wie die Qualität des Contents, damit Verbraucher sich an diesen erinnern.