© Google Dirk Bruns, Head of Youtube Sales Central Europe (links) und Ludwig Brütting, Media Effectiveness Measurement Specialist bei Google

Pünktlich zum Youtube-Festival in Berlin präsentiert Google die Analyse "Optimum Mix for Max ROI". Die Ergebnisse haben es in sich - letztlich läuft es darauf hinaus, dass die FMCG-Hersteller signifikant Budgets von TV zu Youtube verlagern sollten, um den ROI zu optimieren. Der Clou an der Sache: durchgeführt hat die Analyse nicht Google selbst, sondern Nielsen.