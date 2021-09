So unterschiedlich reagieren die Generationen X, Y und Z auf Videowerbung

© Otto Videowerbung wirkt in jeder Generation anders, wie eine aktuelle Studie von Smartstream.tv zur Otto-Bewegtbildkampagne an Weihnachten 2020 belegt

Nehmen die Generationen X, Y und Z Videowerbung unterschiedlich wahr und wenn ja, wie und in welcher Phase der Kaufentscheidung? Was bedeutet das für eine optimale Zielgruppenansprache? Mit diesen Fragen haben sich erstmals der Versandhändler Otto und Pro-Sieben-Sat-1-Tochter Smartstream.tv in einer umfangreichen Werbewirkungsstudie beschäftigt.