Bei September betreut Krebs nun unter anderem das neue. Damit verbindet das Institut Emotionsmessungen, Tiefenpsychologie und quantitatives Benchmarking, um die Wirkung von Kommunikation in übergeordneten KPI zu erfassen. "Der Ansatz ist unique. Wir weisen anhand unserer Emotionsmessung nicht nur Aktivierung oder Basis-Emotionen aus, sondern liefern KPI zu marketing-relevanten Parametern wie Attraktion, Relevanz, Sympathie, Nähe, Vertrauen, Stress und Skepsis. So können wir im Interesse unserer Kunden deutlich tiefere, nicht abfragbare Einsichten gewinnen", beschreibt die 47-Jährige. Gerade die emotionale Wirkung habe sich auch in ihrer Zeit bei RTL immer wieder als Erfolgsfaktor für die Kommunikation erwiesen., Geschäftsführerin September Strategie & Forschung, freut sich über den Neuzugang und den damit für das Institut verbundenen Ausbau der Mediakompetenz: "In Zeiten von Wahrnehmungs-Bulimie, in der Botschaften massiv um die Aufmerksamkeit des Kunden kämpfen, müssen Werbewirkungs-Tools über sich hinauswachsen. Und mit Cornelia Krebs ist genau das möglich – es gibt nichts, was sie nicht gesehen hat: Sie kennt alle Tools, die Branche und die Needs der Werbetreibenden und konnte so im Rahmen unserer Tool-Entwicklung genau sagen, wohin die Reise gehen soll und wann wir am Ziel angekommen sind." Das Angebot von "be emotional" ergänze die klassischen Wirkungs-Parameter jetzt um den wichtigen Faktor des emotionalen Impacts. kan